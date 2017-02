Ljubljana, 1. februarja - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc bo ob 14. uri v Hotelu Lev na Vošnjakovi 1 pozdravil vse udeležence seminarja za učiteljice in učitelje sobotnih šol slovenščine in drugih predmetov v slovenščini iz čezoceanskih držav, so sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.