Dnevnik: Za uboj očeta v gorah 28-letnika obsodili na osem let in pol zapora

Ljubljana, 1. februarja - Sodišče je 28-letniku, ki je sredi lanskega septembra v Kamniško-Savinjskih Alpah ubil 49-letnega očeta, izreklo zaporno kazen osmih let in pol. Obsojeni, ki je najprej zadevo skušal prikazati kot nesrečo, se na sodišču ni zagovarjal. S tožilstvom je namreč že pred sojenjem sklenil sporazum o priznanju krivde in se pogodil za kazen, piše Dnevnik.