Kralji odnesli poln plen iz Arizone

Glendale, 1. februarja - Po premoru zaradi konca tedna z zvezdniškimi preizkušnjami v Los Angelesu so se v običajni ritem vrnili hokejisti v severnoameriški ligi NHL. V noči na sredo so odigrali kar 14 tekem, na ledu so bili tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar in soigralci iz Los Angelesa. Na gostovanju pri Arizoni so slavili s 3:2, Kopitar je dosegel gol in podaji.