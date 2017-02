Kralji uspešni v Arizoni, tri točke Kopitarja

Glendale, 1. februarja - Hokejisti po All Star vikendu nadaljujejo z rednim delom v severnoameriški hokejski ligi NHL. Prvi večer so bili na ledu tudi Los Angeles Kings in se veselili zmage s 3:2 na gostovanju v Arizoni. Pri vseh treh zadetkih kraljev je sodeloval tudi slovenski reprezentant Anže Kopitar, ki je dosegel gol in dve podaji