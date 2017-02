Demokrati v senatu blokirajo potrditev Trumpovih ministrov za zdravstvo in finance

Washington, 31. januarja - Demokrati v ameriškem senatu so začeli namerno ovirati potrjevanje ministrskih kandidatov predsednika Donalda Trumpa, kjer menijo, da je to nujno, in kjer si to lahko privoščijo. Nekateri tudi napovedujejo obstrukcijo potrditve kandidata za vrhovno sodišče, čigar ime bo Trump objavil nocoj.