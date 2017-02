100-odstotna subvencija kosil tudi za otroke iz drugega in tretjega dohodkovnega razreda

Ljubljana, 1. februarja - Po noveli zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se začne uporabljati danes, bodo do brezplačnega šolskega kosila poleg tistih iz prvega upravičeni tudi otroci družin iz drugega in tretjega dohodkovnega razreda. Gre za družine, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 36 odstotkov povprečne plače.