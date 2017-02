Verdnik: V St. Moritzu želimo biti na vsaki tekmi med prvih šest

Ljubljana, 31. januarja - V St. Moritzu se bo prihodnji teden začelo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Na svetovnem prvenstvu od 6. do 19. februarja v Švici bo barve Slovenije branilo devet alpskih smučarjev in šest alpskih smučark, skupno 15 tekmovalcev, so sporočili na današnji novinarski konferenci Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani.