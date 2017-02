Dolgoletne kazni za odgovorne za železniško nesrečo v Italiji leta 2009

Firence, 31. januarja - Sodišče v italijanski Lucci je danes po sedmih letih in sedmih mesecih po železniški nesreči leta 2009 v toskanskem obalnem mestu Viareggio odgovorne za nesrečo obsodilo na dolgoletne zaporne kazni. Dva nekdanja vodilna predstavnika italijanskih železnic so obsodili na sedem let zapora. Med obsojenimi so tudi avstrijski in nemški državljani.