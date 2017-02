Vlada namenila 20.000 evrov za zagovornike otrok

Ljubljana, 31. januarja - Vlada je sklenila, da se pilotni projekt Zagovornik - glas otroka, ki ga izvaja Varuh človekovih pravic, podaljša do konca leta 2017. Tako so na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve v dokončni obravnavi sprejeli sklep, po katerem so za izvajanje projekta namenili 20.000 evrov.