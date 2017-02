TI Slovenija poziva poslance, da poročajo o vplivih in lobističnih stikih v postopku sprejemanja protitobačnega zakona

Ljubljana, 31. januarja - Transparency International Slovenia (TI Slovenia) je pred sredinim začetkom obravnave predloga zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov na matičnem parlamentarnem odboru pozval poslance, da poročajo o vseh vplivih in lobističnih stikih v postopku sprejemanja zakona, so danes sporočili iz IT Slovenia.