Od danes veljavne le opečnato oranžne vinjete

Ljubljana, 1. februarja - Z današnjim dnem so začele veljati vinjete za leto 2017, ki so opečnato oranžne barve in veljajo do 31. januarja 2018. Na prodaj je devet različnih vrst vinjet, in sicer letne, mesečne in tedenske vinjete za osebna vozila, kombije in motorje, cene pa ostajajo nespremenjene.