Za uspeh v podjetništvu ključni samozavest in odločnost

Bled, 31. januarja - Za uspeh v podjetništvu so ključni samozavest, načrt in disciplina, prepričljivost in odločnost, inovativnost in drugačnost, so izpostavili udeleženci današnje okrogle mize na IEDC - Poslovni šoli Bled. Dogodek (P)ostanite prvi na svetu je bil posvečen istoimenski novi knjigi poslovneža, profesorja in svetovalca Andreja Vizjaka.