V UKC Ljubljana januarja potrdili že skoraj 800 primerov gripe

Ljubljana, 31. januarja - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so od 1. januarja do danes zjutraj potrdili že skoraj 800 primerov gripe. Kot so zapisali v naši največji bolnišnici, je gripa letos prizadela najbolj ogroženo populacijo. Gripe je skoraj dvakrat več kot lani, v bolnišnici pa se že pripravljajo na drugi val bolnikov.