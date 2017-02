Na vzhodu Ukrajine ponovni spopadi, organizacije pozivajo k spoštovanju sporazuma iz Minska

Kijev, 31. januarja - Na vzhodu Ukrajine se že tretji dan zapored nadaljujejo spopadi med ukrajinsko vojsko in proruskimi separatisti. Gre za najhujše spopade, odkar sta obe strani decembra lani podprli prekinitev ognja. Mednarodne organizacije so že pozvale obe strani k prekinitvi spopadov in spoštovanju mirovnega sporazuma iz Minska, pišejo tuje tiskovne agencije.