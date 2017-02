Jakupovićeva čez prvo oviru v Taipeiju

Taipei, 31. januarja - Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović je uspešno nastopila v uvodnem krogu glavnega dela turnirja v Taipeiju z nagradnim skladom 226.750 ameriških dolarjev. Po uri in 46 minutah igre je s 7:6 (2) in 6:3 premagala Italijanko Francesco Scavione. Slovenki se je obetala še bolj gladka zmaga, saj je v prvem nizu vodila že s 4:1 in 5:2.