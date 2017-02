Britanski poslanci razpravljajo o zakonu o brexitu

London, 31. januarja - Britanski poslanci so danes začeli večdnevno razpravo o zakonu, ki bo premierki Theresi May omogočil sprožitev odhoda Velike Britanije iz EU. Zakon je danes poslancem predstavil minister za brexit David Davis in po pričakovanjih ga bodo v spodnjem domu potrdili. A v zgornjem domu, kjer konservativci Mayeve nimajo večine, bi lahko prišlo do zamud.