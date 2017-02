Trumpova administracija v Sirijo prvič dostavila oklepna vozila

Damask, 31. januarja - Koalicija Sirske demokratične sile (SDF), ki jo podpira ZDA in se v Siriji bori proti skrajni skupini Islamska država (IS), je danes prvič dobila pošiljko oklepnih vozil iz ZDA ter dodatno obljubo podpore. ZN pa so ponovno začeli z dostavo humanitarne pomoči v oblegano mesto Deir Ezor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.