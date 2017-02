TI: Pravila glede zaposlovanja evropskih komisarjev in poslancev v gospodarstvu preohlapna

Bruselj, 31. januarja - Pravila za evropske uradnike in politike, ki se želijo zaposliti v gospodarstvu, so trenutno preohlapna, v danes objavljenem poročilu ocenjuje Transparency International (TI). "Potrebujemo pravila, ki bodo preprečila konflikt interesov oz. to, da lobisti zavzamejo institucije," je v Bruslju izjavil eden izmed avtorjev poročila Daniel Freund.