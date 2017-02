V Slovenj Gradcu obujajo spomin na rojaka Igorja Šentjurca

Slovenj Gradec, 31. januarja - Z odkritjem spominske plošče in okroglo mizo se bodo danes v Slovenj Gradcu spomnili pisatelja, prevajalca in novinarja Igorja Šentjurca (1927-1996), ki se je v koroškem mestu rodil pred natanko 90 leti. Šentjurc je leta 1953 emigriral v Nemčijo. V nemščini je napisal več kot 30 romanov, ki so izšli v skupni nakladi deset milijonov izvodov.