Tržaško gledališče gosti AGRFT s Plešasto pevko

Trst, 31. januarja - V Slovenskem stalnem gledališču (SSG) v Trstu bodo v petek premierno uprizorili predstavo Eugena Ionesca Plešasta pevka, ki je nastala v koprodukciji z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) v Ljubljani. V vlogah zakoncev Smith in Martin igrajo Doroteja Nadrah, Timon Šturbej, Tamara Avguštin in Rok Prašnikar.