Nekdanja lastnica Hitlerjeve hiše zahteva ustavno presojo

Dunaj, 31. januarja - Nekdanja lastnica hiše, v kateri se je rodil Adolf Hitler, Gerlinde Pommer na avstrijskem ustavnem sodišču zahteva presojo odločitve vlade o razlastitvi. Decembra lani ji je vlada na Dunaju zasegla hišo v avstrijskem Braunauu, ki so jo pred leti želeli celo porušiti, na koncu pa so se odločili, da jo bodo sanirali in namenili za socialno dejavnost.