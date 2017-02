Čiščenje v koprskem Indeju poteka mirno

Koper, 31. januarja - V ponedeljek se je na območju bivše tovarne Inde v Kopru začela napovedana sanacija nevarnih odpadkov. Uporabniki so delovodji pojasnili, da del ne bodo ovirali, ter uredili drug vhod do svojih prostorov. Sanacija se nadaljuje tudi danes, uporabniki pa nadaljujejo s svojimi dejavnostmi in računajo, da bodo na območju ostali tudi po koncu del.