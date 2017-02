Na kardiološkem oddelku UKC Ljubljana življenja rešujejo z novim podkožnim defibrilatorjem

Ljubljana, 31. januarja - Na interni kliniki UKC Ljubljana so prvič v Sloveniji vstavili povsem nov tip defibrilatorja. "Gre za novo obravnavo motenj srčnega ritma oziroma tistih motenj, ko pride do samega zastoja srca. Novost je v tem, da defibrilator lahko popolnoma vstavimo v podkožje in med mišicami in nima stika s krvožilnim sistemom," je dejal kardiolog Igor Zupan.