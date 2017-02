Občina Miren-Kostanjevica ne zmore več stroškov delovanja pomnika na Cerju

Miren, 31. januarja - Pomnik braniteljem slovenske zemlje je Občina Miren-Kostanjevica v sodelovanju s pobudnikom postavitve Društvom TIGR začela graditi leta 2002, gradbena dela so bila s pokritjem kamnitega stolpa zaključena leta 2005. Z deli so nadaljevali, v pomniku pa vse od otvoritve leta 2013 raste število obiskovalcev. In stroškov, ki jih občina sama ne zmore.