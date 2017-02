V Ljubljani se bo v sklopu Menta mudilo 60 nastopajočih in 300 profesionalcev

Ljubljana, 1. februarja - V CUK Kino Šiška se bosta nocoj ob 19. uri uradno začela glasbeni festival in konferenca Ment Ljubljana. Na Ment letos prihaja 60 bendov, kantavtorjev, producentov in didžejev, potekala pa bo tudi glasbena konferenca, na kateri bodo osrednji govorci Jonathan Poneman, Sigtryggur Baldursson in Kevin Cole. Veliki finale bo v petek na Metelkovi.