Veselin Vujović z naskokom prva želja Hrvatov za selektorja

Zagreb, 31. januarja - Hrvaški ljubitelji rokometa se počasi pobirajo po razočaranju, ki so ga doživeli na svetovnem prvenstvu. Dva nesrečna poraza, najprej v polfinalu z Norveško in nato v tekmi za bron s Slovenijo, sta verjetno zapečatila usodo selektorja Željka Babića. Intenzivno poteka iskanje novega in prvi favorit po anketi dnevnik.hr je Veselin Vujović.