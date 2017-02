Več opozoril pred nepošteno prakso podjetij Goldcar in Firefly

Ljubljana/Bruselj, 31. januarja - Evropska komisija bo tudi po nedavnem dogovoru s ponudniki storitev najema vozil Avis, Europcar, Enterprise, Hertz in Sixt spremljala trg najema vozil, so sporočili iz Evropskega potrošniškega centra (EPS) Slovenija. Ob tem so opozorili na nepošteno prakso podjetij Goldcar in Firefly v zvezi z zavarovanji in gorivom ter izdali več nasvetov.