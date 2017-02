Umrl filmski snemalec in direktor fotografije Žaro Tušar

Ljubljana, 31. januarja - V 89. letu je preminil Žaro Tušar, direktor fotografije in snemalec, ki je soustvaril slovenske klasike, kot so Vesna, Dolina miru, Ne čakaj na maj in Ples v dežju. Kot so zapisali v Združenju filmskih snemalcev Slovenije (ZFS), so mu filmarji globoko hvaležni za njegov neizbrisen prispevek k slovenski kinematografiji in zvestobo filmskemu traku.