Januarja v območju evra najvišja rast cen po februarju 2013

Luxembourg, 31. januarja - Stopnja inflacije v območju evra je januarja nepričakovano močno poskočila. Cene življenjskih potrebščin so bile za 1,8 odstotka višje kot januarja 2016, potem ko je bila decembra lani rast 1,1-odstotna, so sporočili iz evropskega statističnega urada Eurostat. To je najvišja stopnja inflacije v državah z evrom po februarju 2013.