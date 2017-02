Sporočilo uredništvom - sprememba lokacije podpisa sporazuma med ministrstvom za infrastrukturo in mariborsko občino

Ljubljana, 31. januarja - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in mariborski župan Andrej Fištravec bosta danes ob 13. uri v Mestni hiši Rotovž na Glavnem trgu 15 v Mariboru (IN NE na Mestni občini Maribor), podpisala sporazum o sofinanciranju projekta za podaljšanje Ceste proletarskih brigad v Mariboru, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.