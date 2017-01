Deutsche Bank zaradi pranja denarja kaznovana s 630 milijoni dolarjev globe

New York, 31. januarja - Ameriške in britanske oblasti so največjo nemško banko Deutsche Bank zaradi domnevnega pranja denarja v Rusiji kaznovale s skoraj 630 milijoni dolarjev (582 milijonov evrov) globe. Banka naj bi s tako imenovanim zrcalnim poslovanjem med svojo moskovsko, londonsko in newyorško podružnico iz Rusije nelegalno prenesla 10 milijard dolarjev.