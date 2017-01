Vreme: Oblačno, več padavin bo v zahodnih krajih

Ljubljana, 31. januarja - Danes bo oblačno, ponekod na Primorskem tudi megleno. Predvsem v zahodni in deloma južni ter osrednji Sloveniji bodo padavine, več jih bo v zahodnih krajih. Meja sneženja se bo dvigala in bo popoldne med 700 in 1000 metrov nad morjem, le na območju Julijskih Alp bo lahko nižje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.