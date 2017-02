Na konferenci o integralnem zelenem gospodarstvu o izzivih in sodelovanju

Ljubljana, 31. januarja - Sloveniji gre na področju trajnostnega gospodarstva zelo dobro, ne glede na to pa so pred našo državo, EU in svetom na splošno veliki okoljski in gospodarski izzivi, so se strinjali govorci na današnji tretji mednarodni konferenci Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet v Ljubljani. Ob tem so pozvali k sodelovanju na vseh področjih.