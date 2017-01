V Kanadi napadalca na mošejo obtožili šestih umorov

Quebec, 31. januarja - Kanadsko tožilstvo je v ponedeljek 27-letnega Alexandra Bissonnetta, ki je v nedeljo zvečer v času molitve izvedel strelski napad v mošeji v mestu Quebec in pobil šest ljudi, ranil pa 19, obtožilo šestih umorov in petih poskusov umora. Policija je potrdila, da je napadel izvedel sam, potem ko so sprva poročali o dveh napadalcih.