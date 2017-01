Newyorške borze v rdečem

New York, 30. januarja - Newyorška borza je končala z največjimi padci v letošnjem letu. Po mnenju analitikov so se končali medeni tedni po zaprisegi Donalda Trumpa kot ameriškega predsednika. Vlagatelji so po navedbah analitikov zaskrbljeni zaradi odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je začasno prepovedal vstop državljanom določenih držav v ZDA.