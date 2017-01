Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 1.)

Ljubljana, 30. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim pisale o srečanju slovenskega gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in hrvaškega ministra za državno premoženje Gorana Marića, na katerem sta dosegla dogovor glede dolga Cimosa nekdanji Riječki banki. Prav tako so pisale o sredstvih, ki jih bo zagotovila slovenska vlada za tovarno v Kočevju.