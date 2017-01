Vodstvo Zavezništva obiskalo Ptuj in Kidričevo

Ptuj, 30. januarja - Vodstvo stranke Zavezništvo socialno-liberalnih demokratov na čelu s predsednico Alenko Bratušek je danes obiskalo Ptuj in Kidričevo. Ogledali so si podjetje Boxmark Leather iz Kidričevega, se srečali s ptujskim županom ter obiskali Dom upokojencev Ptuj. V večernih urah pa so ustanovili mestni odbor Zavezništvo Ptuj.