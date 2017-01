Ljubljanski svetniki podprli nižje globe za neplačnike parkirnin

Ljubljana, 30. januarja - Ljubljanski mestni svet je danes potrdil predlog odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Mol), ki prinaša nižje globe zaradi neplačane parkirnine. Ta sklep bo sicer v veljavo stopil pozno spomladi, saj mora izvajalec do tedaj prilagodil obstoječi sistem nadzora parkirnine in blagajne. Večino dopolnil opozicije, so svetniki zavrnili.