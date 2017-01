Banke zaznale novo obliko prevare s kreditnimi karticami

Ljubljana, 30. januarja - Banke in hranilnice so danes zaznale pojav nove oblike poskusa prevare oziroma goljufije s kreditnimi karticami, so sporočili iz Združenja bank Slovenije. Prevarant pokliče njihovo stranko, se predstavi kot zaposleni na oddelku za varnost pri Visa ali Mastercard kartični shemi in skuša pridobiti številko, s katero lahko nato zlorabi žrtvin račun.