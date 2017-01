Alen Ožbolt se iz Borussie vrača v Domžale

Domžale, 30. januarja - Dvajsetletni Alen Ožbolt se po letu in pol, ko je bil kot posojen igralec član druge ekipe Borussie iz Dortmunda, vrača v člansko nogometno ekipo Domžal. Po vrnitvi je z rumenimi podpisal tudi novo pogodbo in je postal je prvi igralec, ki ga z ekipo ob Kamniški Bistrici dogovor veže do leta 2021, so sporočili iz Domžal.