Židan na Koroškem tudi o gozdno-lesnem centru v regiji

Ravne na Koroškem, 30. januarja - Predsednik SD in kmetijski minister Dejan Židan se je danes mudil na delovnem obisku na Koroškem in ob robu obiska povedal, da bo Koroška glede na predlagano strategijo državnega gozdarskega podjetja dobila enoto tega podjetja in s tem od 30 do 40 delovnih mest. Prav tako bo to podjetje sodelovalo pri vzpostavitvi gozdno-lesnega centra v regiji.