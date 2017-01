Z dobrodelnim kolesarjenjem zbrali več kot pol tone hrane

Ljubljana, 30. januarja - Slovenski ultra kolesar Marko Baloh je skupaj z 80 športnimi navdušenci v petek in soboto že 12. zaporedoma 24 ur kolesaril za dobrodelne namene. Obiskovalci so podarili več kot pol tone hrane z daljšim rokom uporabe, ki jo bo Zveza prijateljev mladine Moste-Polje razdelila socialno šibkejšim, so sporočili iz BTC.