Ameriški potrošniki decembra s solidno rastjo potrošnje

Washington, 30. januarja - Ob rasti osebnih prihodkov so ameriški potrošniki decembra tudi bolj velikodušno segali v denarnice. Porabili so 0,5 odstotka več kot novembra, so danes sporočili z ministrstva za trgovino. Tudi analitiki so v zadnjem lanskem mesecu pričakovali podobno rast potrošnje, potem ko se je novembra povečala za 0,2 odstotka.