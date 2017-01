Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 30. januarja - Indeksi na newyorških borzah so uvodoma zdrsnili pod gladino. Vlagatelji so po navedbah analitikov zaskrbljeni zaradi odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je prepovedal vstop državljanom določenih držav v ZDA. Na prepoved so se že negativno odzvala nekatera vodilna podjetja.