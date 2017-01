Ljubljanska borza: Prvi dan novega tedna neenotno

Ljubljana, 30. januarja - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi so v nov teden zakoračili neenotno. Gorenjeve so se pocenile za poldrugi odstotek, znižal se je tudi tečaj delnic Krke, po drugi strani so se za skoraj tri odstotke podražile delnice Intereurope, navzgor je šel tudi tečaj delnic Petrola. Borzni indeks je tako ostal skorajda nespremenjen.