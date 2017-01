Izolska občina v sodelovanju s pomorskim muzejem do nadgradnje Muzeja Parenzane

Izola, 30. januarja - Župan Izole Igor Kolenc, direktor Turističnega združenja Izola Dean Kocjančič in direktor Pomorskega muzeja Franco Juri so danes podpisali pismo o nameri in s tem pristopili k sodelovanju pri pripravi muzejskih zbirk v prostorih Muzeja Parenzana. Pomorski muzej bo ponudil predvsem strokovno pomoč, v okviru razpoložljivosti pa tudi svoje eksponate.