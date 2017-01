Rokometaše sprejela predsednik vlade in športna ministrica

Ljubljana, 30. januarja - Slovenske rokometaše, ki so na svetovnem prvenstvu v Franciji osvojili bronasto medaljo, sta sprejela predsednik vlade Miro Cerar in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič; igralci so se nato napotili v center Ljubljane, kjer jih velik sprejem čaka pred Mestno hišo.