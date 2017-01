WTO: Ruske dajatve na uvoz italijanskih in nemških gospodarskih vozil nezakonite

Bruselj, 30. januarja - Odbor Svetovne trgovinske organizacije (WTO) je ugotovil, da so ruske protidampinške dajatve iz leta 2013 na uvoz italijanskih in nemških lahkih gospodarskih vozil nezakonite. Rusija namreč ob uvedbi od 23 do skoraj 30 odstotkov visokih dajatev ni upoštevala številnih pravil organizacije.