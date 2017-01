Pri Celjski Mohorjevi Benedikova knjiga o zgodovini krščanstva na Slovenskem v luči virov

Ljubljana, 30. januarja - Pri Celjski Mohorjevi družbi so izdali in danes predstavili obširno monografijo profesorja, patra Metoda Benedika z naslovom Krščanstvo na Slovenskem v luči virov. Po besedah literarnega zgodovinarja Jožeta Faganela je delo dragoceno, ker na enem mestu ponuja vrsto različnih dokumentov, povezanih z zgodovino krščanstva pri nas od antike do danes.