Vodič In Your Pocket Ljubljano uvrstil med 10 najboljših mest na svetu

Ljubljana, 30. januarja - Mednarodni vodič po mestih In Your Pocket je med najboljših 10 mest na svetu lani uvrstil Ljubljano. Med 200 mesti, ki jih sicer pokrivajo mednarodni vodniki, je Ljubljana pristala na 6. mestu, s kar 4,27 odstotka spletnih ogledov pa se je naša prestolnice postavila ob bok številnim večjim mestom kot so Krakov, Praga in Johannesburg.